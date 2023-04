LIVE – Ciclismo, Amstel Gold Race 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA scritta dell’Amstel Gold Race 2023, la corsa che apre come ogni anni la settimana del Trittico delle Ardenne. La “classica della birra”, giunta all’edizione numero 57, propone oggi un percorso di 253.6 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Berg en Terblijt, nei pressi di Valkenburg. I corridori dovranno affrontare ben 33 cotes, con Tadej Pogacar e Thomas Pidcock nel ruolo di favoriti d’obbligo alla vigilia. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con gli aggiornamenti LIVE in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla dell’Amstel 2023. Amstel Gold Race: IL PERCORSO STARTLIST E FAVORITI COME E QUANDO VEDERE LA CORSA IN TV E ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Lascritta dell’, la corsa che apre come ogni anni la settimana del Trittico delle Ardenne. La “classica della birra”, giunta all’edizione numero 57, propone oggi un percorso di 253.6 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Berg en Terblijt, nei pressi di Valkenburg. I corridori dovranno affrontare ben 33 cotes, con Tadej Pogacar e Thomas Pidcock nel ruolo di favoriti d’obbligo alla vigilia. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con gliin tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla dell’: IL PERCORSO STARTLIST E FAVORITI COME E QUANDO VEDERE LA CORSA IN TV E ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2Slevin : ...io quindi, compiaciuto che, se ho capito bene, non sarà più voce (pseudo)epicizzante del ciclismo live, spezzo p… - anthony36280680 : ????Watch 60° Gp Palio del Recioto - Trofeo C&F Resinatura Blocchi Official Live Streaming Online from Magnanville Li… - OdeonZ__ : LIVE Alle 11.10 parte la Parigi-Roubaix: l'Italia spera con Ganna - RSIsport : ?????? In diretta nel pomeriggio alla RSI: ????? 14h00 Ciclismo, Parigi Roubaix - sportli26181512 : Ciclismo, la Parigi-Roubaix 2023: la corsa LIVE: Al via l'edizione 120 della 'Regina delle classiche', 257 chilomet… -