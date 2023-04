LIVE – Brindisi-Sassari 36-33, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Brindisi-Sassari, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante scontro diretto tra due squadre in salute e molto vicine in classifica, dato che gli uomini di coach Vitucci sono quinti con 26 punti e hanno l’opportunità di accorciare sulla squadra di coach Bucchi, quarta a 30 punti. I padroni di casa hanno un po’ rallentato la corsa nelle ultime settimane, con due sconfitte di fila, mentre gli ospiti sono tornati a vincere dopo la sconfitta contro Verona. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 16 aprile sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. Interessante scontro diretto tra due squadre in salute e molto vicine in classifica, dato che gli uomini di coach Vitucci sono quinti con 26 punti e hanno l’opportunità di accorciare sulla squadra di coach Bucchi, quarta a 30 punti. I padroni di casa hanno un po’ rallentato la corsa nelle ultime settimane, con due sconfitte di fila, mentre gli ospiti sono tornati a vincere dopo la sconfitta contro Verona. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 16 aprile sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dinamo_sassari : ???Segui il match contro Brindisi con la nostra web social cronaca: - AntonioCampo4 : RT @dmaxitalia: Oggi alle 17:25 non perdetevi la partita tra Brindisi e Sassari LIVE su DMAX, canale 52 ???? - dinamo_sassari : Rifinitura del mattino per la Dinamo a Brindisi ??Diretta su @elevensports_basket e @dmaxitalia, i tifosi potranno… - mariocastelli : RT @dmaxitalia: Oggi alle 17:25 non perdetevi la partita tra Brindisi e Sassari LIVE su DMAX, canale 52 ???? - HappycasaNBB : ???? #GAMEDAY - 2?6?° giornata ?? Dinamo Sassari ?? ore 17:30 ?? PalaPentassuglia ?? Vivaticket & botteghino palasport… -