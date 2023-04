LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Tadej Pogacar stacca tutti e vince in solitaria. 6° Bagioli (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 La vittoria a braccia alzate di Pogacar. Amstel Gold Race (g.) 2023 Paga?ar (UAD)Healy (EFE)Pidcock (IGD)#AGR2023 #Ardenak #tropela pic.twitter.com/gq5yEZQi0s — Tropela Elkartea (@tropela) April 16, 2023 16.57 Bagioli chiude 6° a 3’13”. Punti da mettere in carniere per il ranking UCI. 16.55 Pidcock salva di un soffio il podio ed è 3° 2’13”, appena davanti a Kron e Lutsenko, che lo avevano ripreso. 16.54 Healy taglia il traguardo in seconda posizione a poco più di 40 secondi. 16.53 Tadej Pogacar vince da dominatore l’Amstel Gold Race 2023. Il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 La vittoria a braccia alzate di(g.)Paga?ar (UAD)Healy (EFE)Pidcock (IGD)#AGR#Ardenak #tropela pic.twitter.com/gq5yEZQi0s — Tropela Elkartea (@tropela) April 16,16.57chiude 6° a 3’13”. Punti da mettere in carniere per il ranking UCI. 16.55 Pidcock salva di un soffio il podio ed è 3° 2’13”, appena davanti a Kron e Lutsenko, che lo avevano ripreso. 16.54 Healy taglia il traguardo in seconda posizione a poco più di 40 secondi. 16.53da dominatore l’. Il primo ...

