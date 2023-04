LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Stultiens e Brand in testa, 70 km al traguardo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 12.43 Inizia a piovere nelle Ardenne: il meteo prova a complicare una gara già di per sé ostica. 12.41 Alle spalle di Stultiens e Brand si è formato un sestetto composto da Mischa Bredewold (Team SD Worx), Esmeé Peperkamp (Team DSM), Anna Henderson (Team Jumbo-Visma), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Floortje Mackaij (Team Movistar) e Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing). 12.37 Due km allo strappo del Bemelberg (700 metri al 5,4%), che insieme al Geulhemmerberg e al Cauberg caratterizzerà le fasi finali di questa Amstel Gold Race. 12.35 Le due olandesi in testa stanno ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 12.43 Inizia a piovere nelle Ardenne: il meteo prova a complicare una gara già di per sé ostica. 12.41 Alle spalle disi è formato un sestetto composto da Mischa Bredewold (Team SD Worx), Esmeé Peperkamp (Team DSM), Anna Henderson (Team Jumbo-Visma), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Floortje Mackaij (Team Movistar) e Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing). 12.37 Due km allo strappo del Bemelberg (700 metri al 5,4%), che insieme al Geulhemmerberg e al Cauberg caratterizzerà le fasi finali di questa. 12.35 Le due olandesi instanno ...

