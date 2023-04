LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Stultiens e Brand in testa, 40 km al traguardo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 13.21 Il gruppo ha dimezzato il distacco dalla coppia Stultiens-Brand: ora il divario è di circa 1?. 13.18 Due chilometri al secondo passaggio sul Cauberg. 13.17 Quaranta chilometri alla fine. 13.15 Il gruppo ha alzato nuovamente il ritmo, ma non è detto che le atlete possano ricongiungersi con Brand e Stultiens. 13.12 Sono Lorena Wiebes (Team SD Worx) e Nina Buijsman (Human Powered Health) a scappare, ma il distacco dal gruppo è salito fino ai due minuti! 13.10 Iniziano ad evadere le prime ragazze dal gruppo. Marta Cavalli purtroppo si è staccata, ma era prevedibile vista la precaria condizione fisica. 13.07 Il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 13.21 Il gruppo ha dimezzato il distacco dalla coppia: ora il divario è di circa 1?. 13.18 Due chilometri al secondo passaggio sul Cauberg. 13.17 Quaranta chilometri alla fine. 13.15 Il gruppo ha alzato nuovamente il ritmo, ma non è detto che le atlete possano ricongiungersi con. 13.12 Sono Lorena Wiebes (Team SD Worx) e Nina Buijsman (Human Powered Health) a scappare, ma il distacco dal gruppo è salito fino ai due minuti! 13.10 Iniziano ad evadere le prime ragazze dal gruppo. Marta Cavalli purtroppo si è staccata, ma era prevedibile vista la precaria condizione fisica. 13.07 Il ...

