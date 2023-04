LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Stultiens e Brand in testa, 30 km al traguardo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 13.38 Il gruppo ha di nuovo perso una ventina di secondi dalla coppia di testa, che ora comanda con circa 40? di margine. 13.37 Problemi al cambio per la campionessa dei Paesi Bassi Riejanne Markus (Team Jumbo-Visma). 13.34 30 km alla conclusione. 13.31 Il distacco del gruppo su Brand e Stultiens sta crollando. Le due in testa potranno essere riprese anche sulla cima del Geulhemmerberg. 13.29 Siamo in prossimità del terzo passaggio sul Geulhemmerberg. In testa al gruppo troviamo l’elvetica Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing). 13.26 Il ritardo del gruppo è di 33? al passaggio sul ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 13.38 Il gruppo ha di nuovo perso una ventina di secondi dalla coppia di, che ora comanda con circa 40? di margine. 13.37 Problemi al cambio per la campionessa dei Paesi Bassi Riejanne Markus (Team Jumbo-Visma). 13.34 30 km alla conclusione. 13.31 Il distacco del gruppo susta crollando. Le due inpotranno essere riprese anche sulla cima del Geulhemmerberg. 13.29 Siamo in prossimità del terzo passaggio sul Geulhemmerberg. Inal gruppo troviamo l’elvetica Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing). 13.26 Il ritardo del gruppo è di 33? al passaggio sul ...

