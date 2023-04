LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Soraya Paladin in testa quando mancano 5 km alla fine (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 14.20 PARTE DEMI VOLLERING! Prova a scappare l’olandese quando mancano 1500 metri al traguardo. Sembra andarsene la 26enne del Team SD Worx. 14.19 Liane Lippert (Movistar Team) si riporta sull’azzurra, che però mantiene il ritmo della tedesca. 14.18 Non ce la fa Brown, Paladin sembra andarsene in solitaria, attenzione al ritorno delle avversarie da dietro. 14.17 Inizia la salita finale del Cauberg, finale incertissimo. 14.17 Tre chilometri alla fine. 14.16 Brown e Paladin sembrano collaborare con efficacia, ora c’è un piccolo tratto in discesa che potrà dare una mano alle due in ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 14.20 PARTE DEMI VOLLERING! Prova a scappare l’olandese1500 metri al traguardo. Sembra andarsene la 26enne del Team SD Worx. 14.19 Liane Lippert (Movistar Team) si riporta sull’azzurra, che però mantiene il ritmo della tedesca. 14.18 Non ce la fa Brown,sembra andarsene in solitaria, attenzione al ritorno delle avversarie da dietro. 14.17 Inizia la salita finale del Cauberg, finale incertissimo. 14.17 Tre chilometri. 14.16 Brown esembrano collaborare con efficacia, ora c’è un piccolo tratto in discesa che potrà dare una mano alle due in ...

