LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: si muovono in 16, presenti anche Pogacar, Pidcock e Sobrero (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 14.57 Questi i 16 all’attacco: Thomas Pidcock e Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma), Gianni Veermersch (Alpecin-Deceuninck), Tadej Pogacar (UAE Emirates), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Lars Van den Berg, Kevin Geniets e Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Axel Zingle (Cofidis), Alexey Lutsenko (Astana), Christopher Juul-Jensen e Matteo Sobrero (Team Jayco Alula), Arjen Lievyns e Andreas Kron (Lotto Dstny) e Stan Van Tricht (Soudal-Quick Step). 14.54 SI MOVIMENTA LA CORSA! Si avvantaggia un gruppetto di 16 corridori, di cui fanno parte anche Pogacar e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 14.57 Questi i 16 all’attacco: Thomase Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma), Gianni Veermersch (Alpecin-Deceuninck), Tadej(UAE Emirates), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Lars Van den Berg, Kevin Geniets e Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Axel Zingle (Cofidis), Alexey Lutsenko (Astana), Christopher Juul-Jensen e Matteo(Team Jayco Alula), Arjen Lievyns e Andreas Kron (Lotto Dstny) e Stan Van Tricht (Soudal-Quick Step). 14.54 SI MOVIMENTA LA CORSA! Si avvantaggia un gruppetto di 16 corridori, di cui fanno partee ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: fuga ripresa gruppo compatto con oltre 100 chilometri dal traguardo -… - 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: - OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - -