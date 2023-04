LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: sette uomini in fuga, c’è anche Alessandro Fedeli. Il gruppo lascia andare (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 11.34 Battistrada ai piedi dell’Adsteeg, altro berg piuttosto agevole, poco più di 600 metri con pendenze dolci. 11.31 Come da copione, alle spalle del team emiratino, si schiera la INEOS Grenadiers del britannico Pidcock. 11.28 Arriva in testa al gruppo la UAE Emirates di Tadej Pogacar. Lo sloveno sa di avere un enorme bersaglio sulla schiena e che sarà compito suo e della sua squadra controllare la corsa. 11.25 Nonostante un’altitudine che non supererà mai i 320 metri s.l.m., la corsa odierna ha un disLIVEllo di 3290 metri. 11.22 Continua a salire il vantaggio dei sette battistrada: il gruppo è ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 11.34 Battistrada ai piedi dell’Adsteeg, altro berg piuttosto agevole, poco più di 600 metri con pendenze dolci. 11.31 Come da copione, alle spalle del team emiratino, si schiera la INEOS Grenadiers del britannico Pidcock. 11.28 Arriva in testa alla UAE Emirates di Tadej Pogacar. Lo sloveno sa di avere un enorme bersaglio sulla schiena e che sarà compito suo e della sua squadra controllare la corsa. 11.25 Nonostante un’altitudine che non supererà mai i 320 metri s.l.m., la corsa odierna ha un disllo di 3290 metri. 11.22 Continua a salire il vantaggio deibattistrada: ilè ...

