LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: ripresa la fuga quando mancano 80 km al traguardo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'Amstel Gold Race DALLE 10.30 12.20 In testa al gruppo troviamo la Canyon//SRAM Racing. 12.19 Superata la prima metà di gara. 12.17 Rientra in gruppo Lotte Kopecky (Team SD Worx), dopo essersi staccata momentaneamente. 12.14 Il gruppo riprende immediatamente le atlete in fuga quando mancano 80 km al traguardo. 12.13 Si è formato in testa alla corsa un gruppo con quindici componenti, presenti anche Longo Borghini e Persico. E' rimasta più attardata Marta Cavalli (FDJ-Suez), la detentrice della Amstel Gold Race 2022. 12.10 ACCELERA VAN VLEUTEN! La corsa inizia a farsi viva: al treno della ...

