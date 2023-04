LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: ripresa Faulkner, 15 km alla conclusione (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 13.57 Faulkner viene ripresa dal gruppo trainato da Lorena Wiebes: l’olandese poi si pianta finendo il suo lavoro da “gregaria” del Team SD Worx, anche se la gamba della 24enne lasciava presagire altro. 13.55 Wiebes sembra davvero in forma, però sta rischiando di spendere energie inutili in vista dell’ultima tornata. Faulkner ha guadagnato una decina di secondi fin qui. 13.54 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 13.53 Prova a partire Kristen Faulkner (Team Jayco AIUIa): attenzione all’americana, specialista delle prove contro il tempo. 13.51 Wiebes decide di rallentare e viene raggiunta dal gruppo. 13.50 ATTACCO DI WIEBES! ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 13.57vienedal gruppo trainato da Lorena Wiebes: l’olandese poi si pianta finendo il suo lavoro da “gregaria” del Team SD Worx, anche se la gamba della 24enne lasciava presagire altro. 13.55 Wiebes sembra davvero in forma, però sta rischiando di spendere energie inutili in vista dell’ultima tornata.ha guadagnato una decina di secondi fin qui. 13.54 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 13.53 Prova a partire Kristen(Team Jayco AIUIa): attenzione all’americana, specialista delle prove contro il tempo. 13.51 Wiebes decide di rallentare e viene raggiunta dal gruppo. 13.50 ATTACCO DI WIEBES! ...

