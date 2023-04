LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: ripresa Faulkner, 10 km alla conclusione (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 14.09 ATTACCA ANCORA PALADIN! Ci prova di nuovo Soraya ai piedi del Bemelerberg, dietro sembra esserci incertezza. 14.08 Ora è Quinty Ton (Liv Racing TeqFind) a provare l’attacco. 14.06 Il gruppo entra nel bosco, attaccare qui non è facile visto il tortuoso manto stradale. 14.05 Dieci chilometri alla fine. 14.04 Adesso è Mischa Bredewold a tentare l’allungo, ma sotto l’azione della UAE Team ADQ il gruppo si riporta sulla neerlandese del Team SD Worx. 14.02 Nessun attacco fin qui è stato portato a termine, per il momento sono stati solamente dei tentativi generali. 14.01 ATTACCA VAN VLEUTEN! La capitana del Team Movistar prova a scappare in pianura, il gruppo si ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 14.09 ATTACCA ANCORA PALADIN! Ci prova di nuovo Soraya ai piedi del Bemelerberg, dietro sembra esserci incertezza. 14.08 Ora è Quinty Ton (Liv Racing TeqFind) a provare l’attacco. 14.06 Il gruppo entra nel bosco, attaccare qui non è facile visto il tortuoso manto stradale. 14.05 Dieci chilometrifine. 14.04 Adesso è Mischa Bredewold a tentare l’allungo, ma sotto l’azione della UAE Team ADQ il gruppo si riporta sulla neerlandese del Team SD Worx. 14.02 Nessun attacco fin qui è stato portato a termine, per il momento sono stati solamente dei tentativi generali. 14.01 ATTACCA VAN VLEUTEN! La capitana del Team Movistar prova a scappare in pianura, il gruppo si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: - OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - - SpazioCiclismo : Appuntamento dalle 10:45 per seguire assieme a noi sin dal chilometro 0 la diretta testuale della Amstel Gold Race… -