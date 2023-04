LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Pogacar se ne va da solo sul Keutenberg (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Ora 7 km prima del Cauberg, che verrà affrontato per l’ultima volta (in passato si trattava della salita dove si concludeva l’Amstel Gold Race e, a nostro avviso, era molto più spettacolare). 16.18 Pidcock e Healy sono insieme. Provano a darsi cambi, ma Pogacar va più forte di loro e continua a guadagnare: 14?. A 42? Lutsenko e Kron, a 1’40” il gruppetto con Bagioli. 16.16 Pogacar ha già guadagnato 10? su Pidcock, mancano 27 km all’arrivo. Lo stesso film già visto al Fiandre: lo sloveno è semplicemente troppo forte per gli avversari. Li stacca dall’alto di una superiorità schiacciante. 16.15 SI PIANTA ANCHE PIDCOCK! Il britannico ha provato a resistere, ma poi le gambe sono diventate durissime: infernale il passo dettato ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 Ora 7 km prima del Cauberg, che verrà affrontato per l’ultima volta (in passato si trattava della salita dove si concludeva l’e, a nostro avviso, era molto più spettacolare). 16.18 Pidcock e Healy sono insieme. Provano a darsi cambi, mava più forte di loro e continua a guadagnare: 14?. A 42? Lutsenko e Kron, a 1’40” il gruppetto con Bagioli. 16.16ha già guadagnato 10? su Pidcock, mancano 27 km all’arrivo. Lo stesso film già visto al Fiandre: lo sloveno è semplicemente troppo forte per gli avversari. Li stacca dall’alto di una superiorità schiacciante. 16.15 SI PIANTA ANCHE PIDCOCK! Il britannico ha provato a resistere, ma poi le gambe sono diventate durissime: infernale il passo dettato ...

