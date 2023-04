LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Pogacar, Pidcock e Healy si giocano la vittoria (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Inizia il Keutenberg. La pendenza massima è del 14,7%. 16.13 Sta per iniziare il temibile Keutenberg: 1,6 km al 5,3% di pendenza media. La sensazione è che Pogacar possa anche pensare di salutare i compagni di fuga e andarsene da solo fino al traguardo, come ha già fatto al Fiandre. 16.11 30 km all’arrivo. Pogacar, Pidcock e Healy hanno 16? su Kron e Lutsenko, 1’01” sul gruppetto con Bagioli. Ormai il terzetto di testa si giocherà la vittoria: non che avessimo molti dubbi… 16.08 Inizia il Fromberg e subito Lutsenko e Kron perdono terreno. Pogacar è davvero scatenato. 16.06 Lutsenko e Kron a soli 4? dal terzetto di testa. A 15? un terzo gruppo tra cui è presente anche Bagioli con Hindley, Skjelmose e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Inizia il Keutenberg. La pendenza massima è del 14,7%. 16.13 Sta per iniziare il temibile Keutenberg: 1,6 km al 5,3% di pendenza media. La sensazione è chepossa anche pensare di salutare i compagni di fuga e andarsene da solo fino al traguardo, come ha già fatto al Fiandre. 16.11 30 km all’arrivo.hanno 16? su Kron e Lutsenko, 1’01” sul gruppetto con Bagioli. Ormai il terzetto di testa si giocherà la: non che avessimo molti dubbi… 16.08 Inizia il Fromberg e subito Lutsenko e Kron perdono terreno.è davvero scatenato. 16.06 Lutsenko e Kron a soli 4? dal terzetto di testa. A 15? un terzo gruppo tra cui è presente anche Bagioli con Hindley, Skjelmose e ...

