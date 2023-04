LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Pogacar e Pidcock tra gli 11 attaccanti (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 15.30 60 km all’arrivo. 15.29 Ora salta qualche cambio davanti e il gruppo si riporta a 25?. 15.26 Nel gruppo principale sta tirando la Bahrain-Victorious di Mohoric, ma di fatto non guadagnano nulla. Sempre 30? di vantaggio per i fuggitivi. 15.24 Adesso un tratto facile di una decina di km prima del Loorberg: 1,6 km al 4,9% di pendenza media. 15.22 Siamo sul Bemelerberg. Scende a 27? il vantaggio dei battistrada. 15.21 Davanti tira quasi solo Sheffield: l’americano riceve pochi cambi dai compagni di fuga. 15.19 Sta per iniziare il Bemelerberg. 15.16 70 km all’arrivo, scende a 32? il vantaggio degli 11 al comando: Thomas Pidcock e Magnus Sheffield ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 15.30 60 km all’arrivo. 15.29 Ora salta qualche cambio davanti e il gruppo si riporta a 25?. 15.26 Nel gruppo principale sta tirando la Bahrain-Victorious di Mohoric, ma di fatto non guadagnano nulla. Sempre 30? di vantaggio per i fuggitivi. 15.24 Adesso un tratto facile di una decina di km prima del Loorberg: 1,6 km al 4,9% di pendenza media. 15.22 Siamo sul Bemelerberg. Scende a 27? il vantaggio dei battistrada. 15.21 Davanti tira quasi solo Sheffield: l’americano riceve pochi cambi dai compagni di fuga. 15.19 Sta per iniziare il Bemelerberg. 15.16 70 km all’arrivo, scende a 32? il vantaggio degli 11 al comando: Thomase Magnus Sheffield ...

