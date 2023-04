LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: percorsi 100 chilometri, in sette in fuga, c’è Fedeli (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 13.22 Il gruppo ha rallentato nuovamente, ora Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson (Q36.5), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Team Flanders Baloise) e Martin Urianstad (Uno-X) hanno 2’30” di margine. 13.19 Ed eccoci sulla nona salita delle trentatré di giornata, che non porterà troppe problematiche ai sette di testa. 13.16 Continua a rimanere sui due minuti il vantaggio dei primi sette, stiamo arrivando ai piedi dello Schweibergerweg. 13.13 Tobias Ludvigsson (Q36.5) è andato all’ammiraglia per chiedere qualche informazione ai suoi DS. 13.10 Curiosità: ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 13.22 Il gruppo ha rallentato nuovamente, ora Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro, Tobias Ludvigsson (Q36.5), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Team Flanders Baloise) e Martin Urianstad (Uno-X) hanno 2’30” di margine. 13.19 Ed eccoci sulla nona salita delle trentatré di giornata, che non porterà troppe problematiche aidi testa. 13.16 Continua a rimanere sui due minuti il vantaggio dei primi, stiamo arrivando ai piedi dello Schweibergerweg. 13.13 Tobias Ludvigsson (Q36.5) è andato all’ammiraglia per chiedere qualche informazione ai suoi DS. 13.10 Curiosità: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: - OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - - SpazioCiclismo : Appuntamento dalle 10:45 per seguire assieme a noi sin dal chilometro 0 la diretta testuale della Amstel Gold Race… -