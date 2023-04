LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: la corsa si infiamma, Pogacar e Pidcock all’attacco (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 15.13 Trek-Segafredo e Jumbo-Visma si mettono a tirare in testa al gruppo. O si muovono adesso o diventa difficile andare a riprendere i fuggitivi, dove peraltro c’è il favorito n.1 Tadej Pogacar. 15.12 Cresce il vantaggio della fuga, ora 37?. 15.10 Ci avviciniamo al primo passaggio sul Bemelerberg: 900 metri al 4,6% di pendenza media. 15.09 L’americano Sheffield si sta sacrificando davanti per il capitano Pidcock. E’ l’uomo che sta tirando di più tra i fuggitivi. 15.08 27? di vantaggio per gli attaccanti. E’ una fase molto delicata perché davanti stanno spendendo tanto. 15.07 Gli 11 rimasti in avanscoperta: Thomas ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 15.13 Trek-Segafredo e Jumbo-Visma si mettono a tirare in testa al gruppo. O si muovono adesso o diventa difficile andare a riprendere i fuggitivi, dove peraltro c’è il favorito n.1 Tadej. 15.12 Cresce il vantaggio della fuga, ora 37?. 15.10 Ci avviciniamo al primo passaggio sul Bemelerberg: 900 metri al 4,6% di pendenza media. 15.09 L’americano Sheffield si sta sacrificando davanti per il capitano. E’ l’uomo che sta tirando di più tra i fuggitivi. 15.08 27? di vantaggio per gli attaccanti. E’ una fase molto delicata perché davanti stanno spendendo tanto. 15.07 Gli 11 rimasti in avanscoperta: Thomas ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisaneschi90 : Per questa Amstel ripropongo un mio vecchio pallino: le classifiche musicali. TOP 5 CANZONI SUL CICLISMO 5)Il band… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: fuga ripresa gruppo compatto con oltre 100 chilometri dal traguardo -… - 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: - OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - -