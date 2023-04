LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: il gruppo non recupera, Pogacar e Pidcock in fuga con altri 9 (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 15.41 Caduta importante nel gruppo principale, a terra tra gli altri anche Cavagna e Madouas. 15.41 Anche Pidcock ora si mette a ‘menare’ nel gruppetto di testa. 15.39 I fuggitivi si stanno dando cambi regolari. Dietro tira la sola Bahrain-Victorious in gruppo, ma non è un’andatura che consente di recuperare, anzi. 15.37 Thomas Pidcock e Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), Gianni Veermersch (Alpecin-Deceuninck), Tadej Pogacar (UAE Emirates), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Lars Van den Berg e Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Axel Zingle (Cofidis), ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 15.41 Caduta importante nelprincipale, a terra tra glianche Cavagna e Madouas. 15.41 Ancheora si mette a ‘menare’ nel gruppetto di testa. 15.39 I fuggitivi si stanno dando cambi regolari. Dietro tira la sola Bahrain-Victorious in, ma non è un’andatura che consente dire, anzi. 15.37 Thomase Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), Gianni Veermersch (Alpecin-Deceuninck), Tadej(UAE Emirates), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Lars Van den Berg e Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Axel Zingle (Cofidis), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: la corsa si infiamma Pogacar e Pidcock all’attacco - #Amstel #DIRETTA:… - pisaneschi90 : Per questa Amstel ripropongo un mio vecchio pallino: le classifiche musicali. TOP 5 CANZONI SUL CICLISMO 5)Il band… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: fuga ripresa gruppo compatto con oltre 100 chilometri dal traguardo -… - 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: -