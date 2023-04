LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: il gruppo assottiglia il vantaggio (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 12.44 Percorsi quasi 80 chilometri. 12.41 Il plotone ha mangiucchiato altri 10”, risultando ora a 3?. 12.38 Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson (Q36.5), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Team Flanders Baloise) e Martin Urianstad (Uno-X) si avvicinano al Wolfsberg, settima salita di giornata. 12.35 Continua a guadagnare il gruppo: 3’10”. 12,32 Foratura per Mika Hemin g (Tudor Pro Cycling) in gruppo. 12.30 Piccola accelerazione in gruppo che porta ora il distacco dai battistrada a 3’25”. 12.28 Situazione che rimane stabile in corsa. Quando mancano 185 km ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 12.44 Percorsi quasi 80 chilometri. 12.41 Il plotone ha mangiucchiato altri 10”, risultando ora a 3?. 12.38 Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson (Q36.5), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Team Flanders Baloise) e Martin Urianstad (Uno-X) si avvicinano al Wolfsberg, settima salita di giornata. 12.35 Continua a guadagnare il: 3’10”. 12,32 Foratura per Mika Hemin g (Tudor Pro Cycling) in. 12.30 Piccola accelerazione inche porta ora il distacco dai battistrada a 3’25”. 12.28 Situazione che rimane stabile in corsa. Quando mancano 185 km ...

