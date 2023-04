LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: gruppo compatto a meno di 100 chilometri dal traguardo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 14.43 Inizia a perdersi il controllo in gruppo. In tanti si affacciano nelle prime posizioni per iniziare ad accendere la corsa. 14.40 Fra pochissimo il muro di Vrakelberg, 400 metri al 9,5%. 14.38 Problema meccanico per Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), il danese ha ripreso immediatamente la corsa. 14.35 Percorsi 150 chilometri. 14.32 Tra chi ha avuto problemi, anche Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers), che sta rientrando in gruppo. 14.29 Nella caduta precedente è rimasto coinvolto anche Martin Svrcek (Soudal-Quick Step). 14.26 La fuga di Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 14.43 Inizia a perdersi il controllo in. In tanti si affacciano nelle prime posizioni per iniziare ad accendere la corsa. 14.40 Fra pochissimo il muro di Vrakelberg, 400 metri al 9,5%. 14.38 Problema meccanico per Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), il danese ha ripreso immediatamente la corsa. 14.35 Percorsi 150. 14.32 Tra chi ha avuto problemi, anche Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers), che sta rientrando in. 14.29 Nella caduta precedente è rimasto coinvolto anche Martin Svrcek (Soudal-Quick Step). 14.26 La fuga di Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: - OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - - SpazioCiclismo : Appuntamento dalle 10:45 per seguire assieme a noi sin dal chilometro 0 la diretta testuale della Amstel Gold Race… -