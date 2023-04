LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: gruppo compatto, 70 km alla fine (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race DALLE 10.30 12.32 Provano ad attaccare in coppia Lucinda Brand e Sabrina Stultiens. 12.31 70 km al traguardo. 12.27 Caduta nel gruppo: coinvolte Margot Vanpachtenbeke (Parkhotel Valkenbutg) e la già citata Niamh Fisher-Black. 12.25 Siamo nei pressi del Cauberg (600 metri all’8,9%). Fra poco le ragazze entreranno nel circuito finale. 12.23 Clamoroso il ritmo che le atlete stanno tenendo in questa fase: raggiunti anche gli 80 km/h di velocità massima! 12.20 In testa al gruppo troviamo la Canyon//SRAM Racing. 12.19 Superata la prima metà di gara. 12.17 Rientra in gruppo Lotte Kopecky (Team SD Worx), dopo essersi staccata momentaneamente. 12.14 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’DALLE 10.30 12.32 Provano ad attaccare in coppia Lucinda Brand e Sabrina Stultiens. 12.31 70 km al traguardo. 12.27 Caduta nel: coinvolte Margot Vanpachtenbeke (Parkhotel Valkenbutg) e la già citata Niamh Fisher-Black. 12.25 Siamo nei pressi del Cauberg (600 metri all’8,9%). Fra poco le ragazze entreranno nel circuito finale. 12.23 Clamoroso il ritmo che le atlete stanno tenendo in questa fase: raggiunti anche gli 80 km/h di velocità massima! 12.20 In testa altroviamo la Canyon//SRAM Racing. 12.19 Superata la prima metà di gara. 12.17 Rientra inLotte Kopecky (Team SD Worx), dopo essersi staccata momentaneamente. 12.14 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - - SpazioCiclismo : Appuntamento dalle 10:45 per seguire assieme a noi sin dal chilometro 0 la diretta testuale della Amstel Gold Race… - bikechannel_ : RT @Fanta_Cycling: Stasera al Club del #Fantacycling parleremo dei migliori corridori nelle classiche, di strategie di mercato e di Amstel.… - Fanta_Cycling : Stasera al Club del #Fantacycling parleremo dei migliori corridori nelle classiche, di strategie di mercato e di Am… -