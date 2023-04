LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: fuga ripresa, gruppo compatto con oltre 100 chilometri dal traguardo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 14.23 Caduta! A terra anche Daryl Impey (Israel-Premier Tech). 14.20 ripresa la fuga. gruppo compatto! 14.17 Ritirato il francese Valentin Retaillau (AG2R Citroen). 14.15 E ora c’è un altro muro, il Gulperberg, 600 metri ma quasi al 9%. 14.11 Si sale già sull’Epenerheide, ma ora i primi sette hanno solo 20” di vantaggio. Manca poco al ricongiungimento. 14.08 Ormai rimangono solo 40” ai fuggitivi a 120 chilometri al traguardo. 14.05 Discesa e poi sarà Epenerheide, 2100 metri al 4,7%. 14.02 Epenerbaan Vijlenerbos concluso per Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 14.23 Caduta! A terra anche Daryl Impey (Israel-Premier Tech). 14.20la! 14.17 Ritirato il francese Valentin Retaillau (AG2R Citroen). 14.15 E ora c’è un altro muro, il Gulperberg, 600 metri ma quasi al 9%. 14.11 Si sale già sull’Epenerheide, ma ora i primi sette hanno solo 20” di vantaggio. Manca poco al ricongiungimento. 14.08 Ormai rimangono solo 40” ai fuggitivi a 120al. 14.05 Discesa e poi sarà Epenerheide, 2100 metri al 4,7%. 14.02 Epenerbaan Vijlenerbos concluso per Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro ...

