LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: foratura di Pogacar all’imbocco del Kruisberg! (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Bagioli e Kamp provano ad andare in avanscoperta per rientrare sui battistrada. 16.02 Kwiatkowski si è staccato dal gruppo principale, se ancora possiamo chiamarlo così. 16.01 Pogacar è rientrato con una facilità disarmante… 15.59 foratura PER TADEJ POCAGAR! Lo sloveno si ferma ed è costretto a cambiare bici proprio all’imbocco del Kruisberg! 15.58 Siamo sul Kruisberg. 700 metri all’8,3%, 15.58 Shelling prova a sganciarsi dal gruppo inseguitore, Trentin gli si piazza a ruota per fare da stopper. Siamo a 39 km dall’arrivo, i battistrada mantengono 22? di vantaggio. 15.56 Nel gruppo all’inseguimento degli 11 al comando ci sono anche Bagioli, Sobrero e Trentin, con quest’ultimo che sta andando a spezzare i cambi. 15.55 Si è spostata la ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Bagioli e Kamp provano ad andare in avanscoperta per rientrare sui battistrada. 16.02 Kwiatkowski si è staccato dal gruppo principale, se ancora possiamo chiamarlo così. 16.01è rientrato con una facilità disarmante… 15.59PER TADEJ POCAGAR! Lo sloveno si ferma ed è costretto a cambiare bici propriodel15.58 Siamo sul Kruisberg. 700 metri all’8,3%, 15.58 Shelling prova a sganciarsi dal gruppo inseguitore, Trentin gli si piazza a ruota per fare da stopper. Siamo a 39 km dall’arrivo, i battistrada mantengono 22? di vantaggio. 15.56 Nel gruppo all’inseguimento degli 11 al comando ci sono anche Bagioli, Sobrero e Trentin, con quest’ultimo che sta andando a spezzare i cambi. 15.55 Si è spostata la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: la corsa si infiamma Pogacar e Pidcock all’attacco - #Amstel #DIRETTA:… - pisaneschi90 : Per questa Amstel ripropongo un mio vecchio pallino: le classifiche musicali. TOP 5 CANZONI SUL CICLISMO 5)Il band… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: fuga ripresa gruppo compatto con oltre 100 chilometri dal traguardo -… - 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: -