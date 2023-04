LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Fedeli nei sette uomini in fuga, il gruppo controlla (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 11.13 Il gruppo ha decisamente lasciato andare i sette uomini che hanno raggiunto ora 2’20” di vantaggio. 11.10 Superato il primo, semplice muro, il vantaggio dei fuggitivi è ora di oltre un minuto. 11.07 Con i sette fuggitivi che prendono sempre più un vantaggio su un gruppo che sembra deciso a lasciare andare, si avvicina il primo strappo di giornata: il Maasberg con i suoi 300 metri al 5%. 11.05 Salito già a 25” il loro vantaggio. Che sia subito la fuga buona? 11.04 Si tratta di Matthias Vacek (Trek), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson (Q36.5), ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 11.13 Ilha decisamente lasciato andare iche hanno raggiunto ora 2’20” di vantaggio. 11.10 Superato il primo, semplice muro, il vantaggio dei fuggitivi è ora di oltre un minuto. 11.07 Con ifuggitivi che prendono sempre più un vantaggio su unche sembra deciso a lasciare andare, si avvicina il primo strappo di giornata: il Maasberg con i suoi 300 metri al 5%. 11.05 Salito già a 25” il loro vantaggio. Che sia subito labuona? 11.04 Si tratta di Matthias Vacek (Trek), Alessandro, Tobias Ludvigsson (Q36.5), ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza da Maastricht - - SpazioCiclismo : Appuntamento dalle 10:45 per seguire assieme a noi sin dal chilometro 0 la diretta testuale della Amstel Gold Race… - bikechannel_ : RT @Fanta_Cycling: Stasera al Club del #Fantacycling parleremo dei migliori corridori nelle classiche, di strategie di mercato e di Amstel.… - Fanta_Cycling : Stasera al Club del #Fantacycling parleremo dei migliori corridori nelle classiche, di strategie di mercato e di Am… -