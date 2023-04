LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: assolo di Pogacar, ha staccato tutti (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Anche Pogacar è affaticato, tira fuori la lingua per lo sforzo. Ma intanto guadagna: 30? su Healy e Pidcock. 16.27 Inizia il Cauberg. Qui Pogacar può piazzare l’affondo definitivo. 16.25 20 km all’arrivo. Pogacar continua a mulinare e incrementa: 25? su Pidcock e Healy. Salvo problemi meccanici, lo sloveno è imprendibile. 16.23 La Slovenia non ha mai vinto l’Amstel Gold Race. Per l’Italia l’ultimo successo resterà quello di Enrico Gasparotto nel 2016. 16.22 Pogacar si sta gestendo in questa fase, Pidcock e Healy si riportano a 12?. Ma sul Cauberg lo sloveno può piazzare la stoccata decisiva. 900 metri al 7,5% di pendenza media. 16.19 Ora 7 km prima del Cauberg, che verrà affrontato per ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 Ancheè affaticato, tira fuori la lingua per lo sforzo. Ma intanto guadagna: 30? su Healy e Pidcock. 16.27 Inizia il Cauberg. Quipuò piazzare l’affondo definitivo. 16.25 20 km all’arrivo.continua a mulinare e incrementa: 25? su Pidcock e Healy. Salvo problemi meccanici, lo sloveno è imprendibile. 16.23 La Slovenia non ha mai vinto l’. Per l’Italia l’ultimo successo resterà quello di Enrico Gasparotto nel 2016. 16.22si sta gestendo in questa fase, Pidcock e Healy si riportano a 12?. Ma sul Cauberg lo sloveno può piazzare la stoccata decisiva. 900 metri al 7,5% di pendenza media. 16.19 Ora 7 km prima del Cauberg, che verrà affrontato per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: la corsa si infiamma Pogacar e Pidcock all’attacco - #Amstel #DIRETTA:… - pisaneschi90 : Per questa Amstel ripropongo un mio vecchio pallino: le classifiche musicali. TOP 5 CANZONI SUL CICLISMO 5)Il band… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: fuga ripresa gruppo compatto con oltre 100 chilometri dal traguardo -… - 53x11Podcast : Cabale abbastanza particolari e dove trovarle: -