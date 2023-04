LIVE Amstel Gold Race 2023 in DIRETTA: Alessandro Fedeli in una fuga di sette, gruppo a 4’30” (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Amstel Gold Race FEMMINILE DALLE 11.45 12.04 Ricordiamo la composizione della fuga: Matthias Vacek (Trek-Segafredo), Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson (Q36.5), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Team Flanders Baloise) e Martin Urianstad (Uno-X). 12.01 4’20” ora il ritardo di un gruppo che ha trovato il proprio ritmo in questa fase. 11.58 Iniziano da qui a susseguirsi più rapidamente i berg. Tra soli due chilometri toccherà al Korenweg, con i suoi 500 metri al 5%. 11.56 Battistrada ormai prossimi al terzo muro di giornata, il Bergseweg. 800 metri al 5,8%. 11.53 Completata la prima ora di corsa. Media ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DALLE 11.45 12.04 Ricordiamo la composizione della: Matthias Vacek (Trek-Segafredo),, Tobias Ludvigsson (Q36.5), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Team Flanders Baloise) e Martin Urianstad (Uno-X). 12.01 4’20” ora il ritardo di unche ha trovato il proprio ritmo in questa fase. 11.58 Iniziano da qui a susseguirsi più rapidamente i berg. Tra soli due chilometri toccherà al Korenweg, con i suoi 500 metri al 5%. 11.56 Battistrada ormai prossimi al terzo muro di giornata, il Bergseweg. 800 metri al 5,8%. 11.53 Completata la prima ora di corsa. Media ...

