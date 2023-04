Lite Calenda-Renzi, la lettera dei deputati del Terzo Polo: «Uno strappo traumatico, gli elettori sono disorientati» (Di domenica 16 aprile 2023) Luigi Marattin ed Enrico Costa, deputati rispettivamente di Italia Viva e Azione, hanno firmato una lettera rivolta ai due leader del Terzo Polo Carlo Calenda e Matteo Renzi, chiedendo loro di non continuare a dividere «il campo del riformismo liberale», provando a ricucire uno strappo che ha causato un «danno di immagine» e dalle «modalità traumatiche». Dopo aver elencato i punti principali del percorso compiuto insieme, bruscamente interrotto con la rinuncia alla costituzione del partito unico e le forti critiche culminate nel tweet di Calenda, Marattin e Costa si rivolgono direttamente ai due leader. «Le battaglie che abbiamo elencato sono più importanti dei destini, dei caratteri e delle ambizioni di ciascuno di noi», scrivono i ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Luigi Marattin ed Enrico Costa,rispettivamente di Italia Viva e Azione, hanno firmato unarivolta ai due leader delCarloe Matteo, chiedendo loro di non continuare a dividere «il campo del riformismo liberale», provando a ricucire unoche ha causato un «danno di immagine» e dalle «modalità traumatiche». Dopo aver elencato i punti principali del percorso compiuto insieme, bruscamente interrotto con la rinuncia alla costituzione del partito unico e le forti critiche culminate nel tweet di, Marattin e Costa si rivolgono direttamente ai due leader. «Le battaglie che abbiamo elencatopiù importanti dei destini, dei caratteri e delle ambizioni di ciascuno di noi», scrivono i ...

