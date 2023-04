L’Isola dei famosi, le anticipazioni della nuova edizione (Di domenica 16 aprile 2023) Da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei famosi” Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù. · “Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. · “Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. · “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023) Da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via lade “dei” Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù. · “Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. · “Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. · “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - novasocialnews : 'Isola dei famosi 2023', tutto pronto per il via: i naufraghi sbarcano in Honduras - FeliciOria94049 : RT @francodalmas10: @FilippoLicari4 @LucianoAramu2 Tutto..e di più per fare in modo da addormentare le menti..la gente non deve pensare...m… - dukana2 : RT @OrNella645587: Porello non è colpa sua se guarda grande fardello e l'isola dei sfamati e non quello che ha combinato in 6 mesi: fa prop… -