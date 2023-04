L' Iran chiude 150 attività commerciali | non rispettano il velo

(Di domenica 16 aprile 2023) Più di 150 esercizisono stati chiusi dalle autorità in 24 ore per non aver rispettato l'obbligo di indossare ilda parte dei dipendenti. Lo ha annunciato oggi la polizia. Le chiusure ...

Più di 150 esercizi commerciali sono stati chiusi dalle autorità in 24 ore per non aver rispettato l'obbligo di indossare il velo da parte dei dipendenti. Lo ha annunciato oggi la polizia. Le chiusure ...

Più di 150 esercizi commerciali sono stati chiusi dalle autorità in 24 ore per non aver rispettato l'obbligo di indossare il velo da parte dei dipendenti. Lo ha annunciato oggi la polizia. (ANSA) ...Tre alunne minorenni sono state arrestate per gli avvelenamenti nelle scuole a a Shiraz, nel centro-sud dell'Iran. (ANSA) ...