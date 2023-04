L’Inter presenta il ricorso contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter presenta il ricorso contro la squalifica di una giornata di Romelu Lukaku in Coppa Italia. L’attaccante nerazzurro aveva ricevuto il secondo giallo dall’arbitro Massa in Juventus-Inter, gara di andata della semifinale disputata allo Stadium contro i bianconeri dopo l’esultanza post rigore rivolto alla curva della Juventus. Da lì, come noto, si scatenò una rissa in campo. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport, che scrive: “L’Inter fa ricorso contro la squalifica di una giornata in Coppa Italia comminata a Romelu Lukaku, il doppio giallo sventolato in faccia all’attaccante belga dall’arbitro ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023)illadi una giornata di Romeluin. L’attaccante nerazzurro aveva ricevuto il secondo giallo dall’arbitro Massa in Juventus-Inter, gara di andata della semifinale disputata allo Stadiumi bianconeri dopo l’esultanza post rigore rivolto alla curva della Juventus. Da lì, come noto, si scatenò una rissa in campo. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport, che scrive: “faladi una giornata incomminata a Romelu, il doppio giallo sventolato in faccia all’attaccante belga dall’arbitro ...

