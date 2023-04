L’Inter non scende dalle montagne russe ed entra nella storia (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter è sulle montagne russe, le più lunghe e terrorizzanti d’Europa. E non riesce più a scendere. La slavina di punti persi in questa seconda parte di campionato si fa sempre più imponente e rischia di spazzare via tutto. Sono 11 le sconfitte in 30 partite. Troppe. Da Monza al Monza. Dal 2-2 del Brianteo del 7 gennaio condito dalle polemiche allo stacco in solitaria di Caldirola, che gela uno stadio già abbastanza provato dalle ultime uscite. In mezzo ci sono state altre cinque sconfitte e due pareggi. Inter-Monza del 15 aprile 2023 entra nella storia. La banda di Simone Inzaghi ha collezionato 3 sconfitte consecutive a San Siro senza segnare nemmeno un gol. Non era mai successo dal 1908. L’ultimo gol dei nerazzurri nel proprio ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023)è sulle, le più lunghe e terrorizzanti d’Europa. E non riesce più are. La slavina di punti persi in questa seconda parte di campionato si fa sempre più imponente e rischia di spazzare via tutto. Sono 11 le sconfitte in 30 partite. Troppe. Da Monza al Monza. Dal 2-2 del Brianteo del 7 gennaio conditopolemiche allo stacco in solitaria di Caldirola, che gela uno stadio già abbastanza provatoultime uscite. In mezzo ci sono state altre cinque sconfitte e due pareggi. Inter-Monza del 15 aprile 2023. La banda di Simone Inzaghi ha collezionato 3 sconfitte consecutive a San Siro senza segnare nemmeno un gol. Non era mai successo dal 1908. L’ultimo gol dei nerazzurri nel proprio ...

