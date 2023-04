L’Inter ha deciso: presenterà ricorso per la squalifica di Lukaku (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter ha preso la sua decisione: presenterà ricorso per cercare di annullare la squalifica rimediata da Romelu Lukaku L’Inter ha preso la sua decisione: presenterà ricorso per cercare di annullare la squalifica rimediata da Romelu Lukaku nel match dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli avvocati nerazzurri cercheranno di far rimuovere la squalifica al belga in vista della gara di ritorno di Coppa Italia allo stadio San Siro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023)ha preso la sua decisione:per cercare di annullare larimediata da Romeluha preso la sua decisione:per cercare di annullare larimediata da Romelunel match dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli avvocati nerazzurri cercheranno di far rimuovere laal belga in vista della gara di ritorno di Coppa Italia allo stadio San Siro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

