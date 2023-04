L’Inter casa e ci ricasca: Inzaghi, vertice notturno con la dirigenza (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter perde anche contro il Monza Umore nero in casa Inter dopo la sconfitta casalinga contro il Monza. I nerazzurri non approfittano del mezzo passo falso del Milan a Bologna e ora sono a -2 dal quarto posto. Nella notte, riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato un vertice notturno tra la dirigenza e Simone Inzaghi. “È la solita vecchia, triste storia. Quella delle due Inter, creature misteriose e inconciliabili. Bisogna scordarsi della squadra baldanzosa che sogna la Champions perché, appena incontrano le vie di casa, i nerazzurri perdono colore, energia, coraggio. E la sconfitta arriva con una continuità che sconvolge. Una sequenza inaccettabile e la delusione di San Siro, espressa con fischi sonori da tutto lo stadio, curva Nord esclusa, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 16 aprile 2023)perde anche contro il Monza Umore nero inInter dopo la sconfittalinga contro il Monza. I nerazzurri non approfittano del mezzo passo falso del Milan a Bologna e ora sono a -2 dal quarto posto. Nella notte, riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato untra lae Simone. “È la solita vecchia, triste storia. Quella delle due Inter, creature misteriose e inconciliabili. Bisogna scordarsi della squadra baldanzosa che sogna la Champions perché, appena incontrano le vie di, i nerazzurri perdono colore, energia, coraggio. E la sconfitta arriva con una continuità che sconvolge. Una sequenza inaccettabile e la delusione di San Siro, espressa con fischi sonori da tutto lo stadio, curva Nord esclusa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - DAZN_IT : #Caldirola colpisce a San Siro ?? Terza sconfitta consecutiva in casa per l'Inter ? #InterMonza #DAZN - Agenzia_Ansa : Il Monza passa a San Siro, terza sconfitta consecutiva in casa per l'Inter. Rete decisiva di Caldirola al 78', il d… - diego4all : RT @FrancescoRent81: Comprate una casa a debito. I tassi si alzano. Perdete il lavoro. L’alternativa non è vendere la casa e comprarne una… - dora_valenti : RT @RRomyRossi: #InterMonza 0-1: ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER. Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1.… -

