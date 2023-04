L’intelligenza artificiale potrà mai sostituire cantanti e musicisti? (Di domenica 16 aprile 2023) Anche il mondo della musica si è accorto di come l’AI possa mettere a rischio la protezione del diritto d’autore. Dopo i casi che abbiamo già analizzato (dai testi alle opere visuali), ecco che anche quel variegato ecosistema fatto di note, melodie e parole ha aperto gli occhi di fronte a un fenomeno che rischia di far passare in secondo piano la tutela del copyright delle opere. Tutto è iniziato con una mail inviata dalla Universal Music Group – la famosa società che controlla quasi un terzo del mercato globale del settore – a Spotify e Apple Music. In quella comunicazione, l’azienda ha chiesto alle piattaforme di streaming non solo di rimuovere quei contenuti generati dalL’intelligenza artificiale dalle loro librerie, ma anche di impedire lo scraping da parte dei software per “educare” L’intelligenza artificiale. ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 aprile 2023) Anche il mondo della musica si è accorto di come l’AI possa mettere a rischio la protezione del diritto d’autore. Dopo i casi che abbiamo già analizzato (dai testi alle opere visuali), ecco che anche quel variegato ecosistema fatto di note, melodie e parole ha aperto gli occhi di fronte a un fenomeno che rischia di far passare in secondo piano la tutela del copyright delle opere. Tutto è iniziato con una mail inviata dalla Universal Music Group – la famosa società che controlla quasi un terzo del mercato globale del settore – a Spotify e Apple Music. In quella comunicazione, l’azienda ha chiesto alle piattaforme di streaming non solo di rimuovere quei contenuti generati daldalle loro librerie, ma anche di impedire lo scraping da parte dei software per “educare”. ...

