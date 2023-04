Lino Guanciale al teatro con “Non svegliate lo spettatore” (Di domenica 16 aprile 2023) Lino Guanciale e Davide Cavuti presentano al teatro Duse di Bologna uno spettacolo dedicato allo scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano. Non svegliate lo spettatore è il titolo della rappresentazione teatrale in scena il 18 e il 19 aprile. Dopo il grande successo di Itaca… Il viaggio, Lino Guanciale e Davide Cavuti tornano al teatro con uno spettacolo dal titolo Non svegliate lo spettatore. La rappresentazione è in scena al teatro Duse di Bologna i prossimi 18 e 19 aprile. Di e con Lino Guanciale e con la regia di Davide Cavuti, si tratta di un omaggio dedicato alla vita e alle opere di uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori del panorama italiano: Ennio Flaiano. ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023)e Davide Cavuti presentano alDuse di Bologna uno spettacolo dedicato allo scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano. Nonloè il titolo della rappresentazione teatrale in scena il 18 e il 19 aprile. Dopo il grande successo di Itaca… Il viaggio,e Davide Cavuti tornano alcon uno spettacolo dal titolo Nonlo. La rappresentazione è in scena alDuse di Bologna i prossimi 18 e 19 aprile. Di e cone con la regia di Davide Cavuti, si tratta di un omaggio dedicato alla vita e alle opere di uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori del panorama italiano: Ennio Flaiano. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferropausini : RT @blackbvauty: non avete lino guanciale mi dispiace molto per voi - outsidemars_ : RT @blackbvauty: non avete lino guanciale mi dispiace molto per voi - SimonaCroisette : RT @Gossip_Girl_MC: Con tutto il rispetto, ma Virgilio Mattei è Lino Guanciale?! #francobollo - TINITINITINI140 : RT @blackbvauty: non avete lino guanciale mi dispiace molto per voi - shadesloki : RT @blackbvauty: non avete lino guanciale mi dispiace molto per voi -