L'incontro tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli è stato voluto da Prefettura e Viminale (CorSera)

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 aprile 2023) Alla finetra il presidente del, Aurelio De, e i gruppi organizzati della tifoseria partenopea c’è. Come del resto è apparso chiaro dalla surreale fotografia pubblicata dal presidente su Twitter, con la didascalia:siamo noi. Un incontro che è andato in scena all’hotel Britannique, raccontano i quotidiani, che è durato un paio d’ore e si è svolto in un clima sereno, con entrambe le parti che hanno avanzato delle richieste e aperto a delle concessioni.da Piantedosi e dal prefetto di, Palomba, con la mediazione del sindaco Manfredi. Glihanno aperto all’accettazione del regolamento dello stadio, Deall’abbandono ...