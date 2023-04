L’ex politico indiano Atiq Ahmed ucciso a colpi di pistola in diretta televisiva (Di domenica 16 aprile 2023) Atiq Ahmed, un ex politico indiano, è stato ucciso a colpi di pistola in diretta televisiva. Assieme a lui c’era anche il fratello Ashraf, che a sua volta è stato colpito ed è morto. Il tutto è avvenuto ad Allahabad, in India, sabato notte. Ahmed era sotto arresto per rapimento e omicidio. Lui e il fratello erano stati arrestati per l’uccisione di Umesh Pal, testimone chiave dell’omicidio del 2005 di Raju Pal, un parlamentare del partito regionale Bahujan Samaj (BSP). Nei giorni scorsi avevano ucciso suo figlio adolescente. L’ex deputato indiano stava andando a fare un controllo medico in ospedale con il fratello, sotto custodia della polizia, quando ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023), un ex, è statodiin. Assieme a lui c’era anche il fratello Ashraf, che a sua volta è statoto ed è morto. Il tutto è avvenuto ad Allahabad, in India, sabato notte.era sotto arresto per rapimento e omicidio. Lui e il fratello erano stati arrestati per l’uccisione di Umesh Pal, testimone chiave dell’omicidio del 2005 di Raju Pal, un parlamentare del partito regionale Bahujan Samaj (BSP). Nei giorni scorsi avevanosuo figlio adolescente.deputatostava andando a fare un controllo medico in ospedale con il fratello, sotto custodia della polizia, quando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tanapertutti : RT @FabGiagnoni: #Vasilets, il Capo del partito d'opposizione #Derzhava (vietato in #Ucraina), ex prigioniero politico del regime di #Kiev,… - krudesky : RT @FabGiagnoni: #Vasilets, il Capo del partito d'opposizione #Derzhava (vietato in #Ucraina), ex prigioniero politico del regime di #Kiev,… - mariasole813 : RT @FabGiagnoni: #Vasilets, il Capo del partito d'opposizione #Derzhava (vietato in #Ucraina), ex prigioniero politico del regime di #Kiev,… - iammiammsimo : @bechinigrassi @AlterThink_ Ho letto l'articolo e condivido la tua analisi. Un passaggio non mi è piaciuto, 'nonost… - lvoir : RT @FabGiagnoni: #Vasilets, il Capo del partito d'opposizione #Derzhava (vietato in #Ucraina), ex prigioniero politico del regime di #Kiev,… -