L' errore sul gol e poi le lacrime | la domenica no di Nicolò Fagioli

(Di domenica 16 aprile 2023) Protagonista dell'che è costato la sconfitta col Sassuolo, il giovane centrocampista non ha retto all'emozione dopo che Allegri lo ha richiamato in panchina

Le pagelle: Barbieri ok all'esordio. Rabiot scarico, Vlahovic sempre più involuto Juve, Allegri furibondo contro Paredes. Ecco cosa ha urlato l'allenatore

Protagonista dell'errore che è costato la sconfitta col Sassuolo, il giovane centrocampista non ha retto all'emozione dopo che Allegri lo ha richiamato in panchina ...La Juventus per per 1 a 0 in casa del Sassuolo e, probabilmente, la trasferta di Reggio Emilia Nicolò Fagioli non la dimenticherà per lungo tempo. Il motivo Il giovane ...