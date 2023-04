L’Eredità 16 aprile 2023, alla sua prima ghigliottina Mattia non indovina la parola (Di domenica 16 aprile 2023) Nella puntata di quest’oggi – 16 aprile 2023 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Mattia, studente universitario. alla sua prima ghigliottina, il giovane campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 85.000 euro dopo un singolo dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Neve Movimento Assalto Lusso Sotto. Dopo un po’ di riflessione, poco dopo il gong, Mattia ha scritto sul cartoncino la parola Tempo, scelta dopo una “scintilla” avuta all’inizio (sic). Ma non era Tempo la parola scelta bensì Treno. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 aprile 2023) Nella puntata di quest’oggi – 16– è arrivato al gioco finale de, studente universitario.sua, il giovane campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 85.000 euro dopo un singolo dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Neve Movimento Assalto Lusso Sotto. Dopo un po’ di riflessione, poco dopo il gong,ha scritto sul cartoncino laTempo, scelta dopo una “scintilla” avuta all’inizio (sic). Ma non era Tempo lascelta bensì Treno. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di martedì 18 aprile https://t.… - Libridinosa : Auguri a Matteo B. Bianchi, 18 Aprile 1966, Locate di Triulzi E il mio non era un discorso di meriti o competenze.… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di martedì 18 aprile - sportli26181512 : #Governance #Notizie Eredità Agnelli, l’investigatore: «Prove dagli Elkann: Marella non viveva in Svizzera»: Nella… - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA 17 APRILE 2023, « CALCIOPOLI / EREDITÀ AGNELLI / CAMPANILI UTILIZZATI PER L’INSTALLAZI… -

Il Patriarca è il remake della serie spagnola Vivir sin permiso Venerdì 14 aprile è andato in onda Il Patriarca , la nuova fiction di Canale ... L'uomo però scopre di soffrire di Alzheimer e deve ... A chi andrà la sua eredità Si accende quindi una guerra, sia in ... Nel giorno della bicicletta ... cambiò per sempre la musica, il teatro, il cinema, l'arte, il ...di decine di altri libri dedicati alla sua opera e alla sua eredità. ... dopo, ogni lettore, allo scoccare di ogni 19 aprile, a non ... Perde la piastrina da carabiniere in mare dopo il trapianto di midollo: "Aiutatemi a ritrovare il simbolo della mia prima vita" ... gliel'ha lasciato 'in eredità' all'atto della donazione di ... L'ex allievo carabiniere ha ringraziato anche l'Admo Reggio Emilia. La ... il 13 aprile ho perso la mia piastrina (con catenella) a 3 o 4 ... Venerdì 14è andato in onda Il Patriarca , la nuova fiction di Canale ...'uomo però scopre di soffrire di Alzheimer e deve ... A chi andrà la suaSi accende quindi una guerra, sia in ...... cambiò per sempre la musica, il teatro, il cinema,'arte, il ...di decine di altri libri dedicati alla sua opera e alla sua. ... dopo, ogni lettore, allo scoccare di ogni 19, a non ...... gliel'ha lasciato 'in' all'atto della donazione di ...'ex allievo carabiniere ha ringraziato anche'Admo Reggio Emilia. La ... il 13ho perso la mia piastrina (con catenella) a 3 o 4 ... L’Eredità, chi è il campione di stasera Montepremi e parola vincente della ghigliottina di martedì 18 aprile Il Corriere della Città