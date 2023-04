“Lei è una bomba”. Amici 22, Laura Pausini ha messo gli occhi sull’allieva top (Di domenica 16 aprile 2023) Amici 22, il commento inaspettato di Laura Pausini sull’allieva top. Il programma di Maria De Filippi è sempre più seguito e adesso che siamo alle battute finali le emozioni suscitate dalle performance e gli esiti delle sfide tra gli allievi sono ancora più forti. La recente eliminazione di Federica Andreani, ad esempio, ha provocato diverse polemiche sui socia. C’è chi ci è andato giù duro come un utente che ha scritto: “che merda totale. wax per esempio perché é ancora lì?”. E questo non è stato l’unico commento a favore di Federica. La 24enne di Roma ha voluto spendere parole importanti subito dopo l’eliminazione da Amici 22. A Witty Tv ha dichiarato: “Io venivo totalmente dal nulla, non avevo mai fatto niente, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting veramente per la possibilità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023)22, il commento inaspettato ditop. Il programma di Maria De Filippi è sempre più seguito e adesso che siamo alle battute finali le emozioni suscitate dalle performance e gli esiti delle sfide tra gli allievi sono ancora più forti. La recente eliminazione di Federica Andreani, ad esempio, ha provocato diverse polemiche sui socia. C’è chi ci è andato giù duro come un utente che ha scritto: “che merda totale. wax per esempio perché é ancora lì?”. E questo non è stato l’unico commento a favore di Federica. La 24enne di Roma ha voluto spendere parole importanti subito dopo l’eliminazione da22. A Witty Tv ha dichiarato: “Io venivo totalmente dal nulla, non avevo mai fatto niente, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting veramente per la possibilità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Naturalmente una canzone di Camila Cabello perché Maria vuole dirci che lei aveva già previsto il bacio con Shawn Mendes. #Amici22 - vaticannews_it : #Ruffini: 'Sgrò sostiene che quanto da noi scritto sia una pressione su di lei per indurla a violare deontologia pr… - fattoquotidiano : Runner ucciso, lo Zoosafari di Fasano pronto ad accogliere l’orsa JJ4 per evitare l’abbattimento: “Per lei una stru… - Valery4029 : RT @BrandauerLudwig: 'Paura di lei? No, ci fa un favore': Fazzolari annienta Elly Schlein, basta una frase - abissale6 : non è successo solo a lei purtroppo, nella vita è successo a tutte noi almeno una volta e sta cosa fa schifo è ingi… -