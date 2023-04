L’economia blu. La sfida del sistema portuale secondo Patroni Griffi (Di domenica 16 aprile 2023) La valorizzazione dell’infrastruttura portuale italiana rappresenta da sempre un tema al centro dell’agenda politica per garantire la proiezione internazionale dell’Italia e portare valore sul territorio attraverso il cospicuo indotto. Anche grazie al Pnrr i nostri porti stanno accettando questa sfida ammodernandosi e cercando una sempre maggiore integrazione con l’ambiente urbano. Ne abbiamo parlato con Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Da anni si parla di rimettere l’Italia al centro del Mediterraneo e i porti svolgono una funzione strategica non indifferente. Quale è la strada che stiamo intraprendendo con il Pnrr? La strada del Pnrr è la consapevolezza che non si è investito adeguatamente nella logistica, nei nodi ... Leggi su formiche (Di domenica 16 aprile 2023) La valorizzazione dell’infrastrutturaitaliana rappresenta da sempre un tema al centro dell’agenda politica per garantire la proiezione internazionale dell’Italia e portare valore sul territorio attraverso il cospicuo indotto. Anche grazie al Pnrr i nostri porti stanno accettando questaammodernandosi e cercando una sempre maggiore integrazione con l’ambiente urbano. Ne abbiamo parlato con Ugo, presidente dell’Autorità didel Mare Adriatico Meridionale. Da anni si parla di rimettere l’Italia al centro del Mediterraneo e i porti svolgono una funzione strategica non indifferente. Quale è la strada che stiamo intraprendendo con il Pnrr? La strada del Pnrr è la consapevolezza che non si è investito adeguatamente nella logistica, nei nodi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carotelevip : Eccola! Appare! L’esperta di economia di #SkyTg24 Mariangela Pira #giornalismo Nuovo post sul blog, da sempre senz… - marcocagnoli : Tutta questa indignazione per la spunta blu non la comprendo. In economia il prezzo di un servizio indica il valore… - kim__blu : @c_appendino E allora diamo loro il RDC, la soluzione di tutti i mali ??.... avete governato fallendo ogni obiettiv… -

Il viaggio di Biden in Irlanda è già un tour elettorale ...velatamente accennato anche ai risvolti positivi per l'economia ...Dundalk o nel parlamento di Dublino " per rimarcare il legame con l'...influenti nel 2024 nel colorare uno stato di rosso o di blu. Già ... Talenti e meteore del Festival di Sanremo Altri brani famosissimi che hanno fatto la storia della canzone italiana sono Le mille bolle blu di ... la canzone portata da Adriano Celentano in coppia con Claudia Mori, Chi non lavora non fa l'amore ... 'Moby Fantasy' verso l'Italia, il nuovo traghetto sarà il più grande al mondo Moby Fantasy, con la sua Balena Blu dipinta sulla fiancata, partirà dalla Cina nei prossimi giorni ...che mirano alla tutela dell'ambiente e alla transizione energetica ed ecologica con l'obiettivo di ... ...velatamente accennato anche ai risvolti positivi per...Dundalk o nel parlamento di Dublino " per rimarcare il legame con'...influenti nel 2024 nel colorare uno stato di rosso o di. Già ...Altri brani famosissimi che hanno fatto la storia della canzone italiana sono Le mille bolledi ... la canzone portata da Adriano Celentano in coppia con Claudia Mori, Chi non lavora non fa'amore ...Moby Fantasy, con la sua Balenadipinta sulla fiancata, partirà dalla Cina nei prossimi giorni ...che mirano alla tutela dell'ambiente e alla transizione energetica ed ecologica con'obiettivo di ... Economia blu: 10mln per ricerca e innovazione alle imprese | F-Mag F-Mag