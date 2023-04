Lech Poznan, 2-2 contro il Legia Varsavia a quattro giorni dal ritorno con la Fiorentina (Di domenica 16 aprile 2023) Il Lech Poznan, avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League 2022/2023, non è andato oltre il 2-2 contro il Legia Varsavia nella sfida valevole per la 28esima giornata della massima serie polacca. In svantaggio per il gol di Pekhart, il Lech – terzo in classifica – ha reagito ribaltando la gara grazie a una doppietta di Sousa, subendo però il gol del pari a 3? dalla fine con Wszolek. Il prossimo appuntamento per i polacchi sarà giovedì 20 aprile alle ore 18:45 al Franchi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Il, avversario dellanei quarti di finale di Conference League 2022/2023, non è andato oltre il 2-2ilnella sfida valevole per la 28esima giornata della massima serie polacca. In svantaggio per il gol di Pekhart, il– terzo in classifica – ha reagito ribaltando la gara grazie a una doppietta di Sousa, subendo però il gol del pari a 3? dalla fine con Wszolek. Il prossimo appuntamento per i polacchi sarà giovedì 20 aprile alle ore 18:45 al Franchi. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #LechPoznan, 2-2 contro il #LegiaVarsavia a quattro giorni dal ritorno con la #Fiorentina - Fiorentinanews : Afonso Sousa illude il #LechPoznan, un ex Verona riporta gli avversari della #Fiorentina sulla terra - Fiorentinanews : Dove vedere #Fiorentina-Lech Poznan? Anche stavolta niente diretta in chiaro: le alternative - sconcertismo : @palio69 @LabaroViola_ @Gazzetta_it @europacnfleague No, non lo sono. Specie dovendo affrontare la Cremonese (peral… - firenzeviola_it : VIOLA, Match contro il Lech Poznan non sarà in chiaro -

Pronostici calcio di oggi, consigli del 17 aprile 2023 - Calciomagazine La squadra di Italiano in settimana ha battuto largamente il Lech Poznan nella gara di andata dei quarti di finale della Conference League . In campionato i viola, pareggiando 1 - 1 contro lo ... Fiorentina - Atalanta, il pronostico: l'Under 2.5 vale 2.00 Sarà Fiorentina - Atalanta l'ultima gara della 30esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Italiano arriva dal successo per 4 - 1 contro il Lech Poznan nei quarti d'andata di Conference. Gli uomini di Gasperini hanno perso 2 - 0 contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato. Il pronostico: Under 2.5 La Fiorentina è rimasta imbattuta ... Fiorentina - Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale La squadra di Italiano in settimana ha battuto largamente il Lech Poznan nella gara di andata dei quarti di finale della Conference League . In campionato i viola, pareggiando 1 - 1 contro lo Spezia ... La squadra di Italiano in settimana ha battuto largamente ilnella gara di andata dei quarti di finale della Conference League . In campionato i viola, pareggiando 1 - 1 contro lo ...Sarà Fiorentina - Atalanta l'ultima gara della 30esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Italiano arriva dal successo per 4 - 1 contro ilnei quarti d'andata di Conference. Gli uomini di Gasperini hanno perso 2 - 0 contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato. Il pronostico: Under 2.5 La Fiorentina è rimasta imbattuta ...La squadra di Italiano in settimana ha battuto largamente ilnella gara di andata dei quarti di finale della Conference League . In campionato i viola, pareggiando 1 - 1 contro lo Spezia ... Lech Poznan-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24 LECH, Pari col Legia, ma perde Karlstrom per infortunio Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Lech Poznan sfiora la vittoria nel big match di Ekstraklasa (il campionato polacco, ndr) contro il Legia Varsavia, sfumata nei minuti di recupero. Tegola Fiorentina: Italiano perde un top per la sfida all’Atalanta Tegola Fiorentina, Italiano per la gara di domani sera contro l'Atalanta perde il centrocampista marocchino Amrabat. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Lech Poznan sfiora la vittoria nel big match di Ekstraklasa (il campionato polacco, ndr) contro il Legia Varsavia, sfumata nei minuti di recupero.Tegola Fiorentina, Italiano per la gara di domani sera contro l'Atalanta perde il centrocampista marocchino Amrabat.