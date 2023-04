L' eccidio si trasforma in festa dei migranti | 25 Aprile | vergogna-sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) Dispense di democrazia dalla professoressa Valentina Cuppi, sindaca piddina di Marzabotto, corso accelerato per noi reazionari di Libero. La cittadina emiliana, come si sa, è identificata con uno dei più orrendi crimini nazisti sul suolo italiano. Una settimana di vera e propria caccia alla popolazione civile, tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, andata in scena nei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, alle pendici di Monte Sole, provincia di Bologna. Bilancio finale, se ha mai senso usare un termine così asettico per una mattanza così immane: 1830 morti. Ovvio che in quei luoghi il 25assuma una valenza ulteriormente amplificata. Un momento massimamente unificante della coscienza nazionale, riunita per un giorno attorno alle sue ferite, eccetto gli estimatori inveterati della croce uncinata, che pur con tutto lo zelo progressista non riusciamo ...