Lecce-Sampdoria | le formazioni ufficiali

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Alle 12:30 in campo, ecco le sceltedi Baroni e Stankovic in un match che vale tanto per entrambe le squadre Alle 12:30 in campo, ecco le sceltedi Baroni e Stankovic in un match che vale tanto per entrambe le squadre.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Stefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni(3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All.: Stankovic L'articolo proviene da Calcio News 24.