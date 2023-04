Lecce-Sampdoria | i giallorossi dominano ma il pari non va giù ai tifosi | fischi e contestazione al Via del Mare

(Di domenica 16 aprile 2023) Il, dopo una serie di sconfitte, torna a conquistare un punto al Via delcontro lanel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’iniziale vantaggio giallorosso siglato da Assan Ceesay risponde il gol del pareggio dei blucerchiati ad opera di Jesè Rodriguez. La formazione di Marco Baroni si è resa protagonista di una grande prestazione dominando per ampi tratti la sfida, ma il pubblico non ha gradito il pareggio, reclamando a gran voce una vittoria che manca ormai da tempo. Per questo motivo i sostenitori del club pugliese, al termine della partita, hanno ricoperto dii propri calciatori dando vita ad una vera e propria. In questa caso, vista il campionato finora disputato dal, una simile reazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Serie A: Lecce-Sampdoria 1-1 leggi su Gloo - enchocom : RT @xGSerieA: Lecce (3.04) 1-1 (0.67) Sampdoria - CalcioInfo365 : RT @xGSerieA: Lecce (3.04) 1-1 (0.67) Sampdoria - sportface2016 : #LecceSampdoria, i giallorossi dominano ma il pari non va giù ai tifosi: fischi e contestazione al Via del Mare - sportli26181512 : Serie A, finisce 1-1 il match del Via Del Mare fra Lecce e Sampdoria: Un punto a testa per Lecce e Sampdoria, che h… -

Ilperò non riesce a chiudere la partita e la paga cara: al 75' Jesé Rodriguez, lanciato da Gabbiadini, pennella un pallonetto che beffa Falcone e vale l'1 - 1. I padroni di casa si svegliano, ...Commenta per primo1 - 1 Falcone 6 : poco impegnato, non può nulla sul gol e si fa trovare pronto quando serviva Gendrey 6 : si preoccupa di fare attenzione in difesa. (90's.t. Romagnoli sv) ...14.30 Serie A, 30° turno:1 - 1 Ildomina, non chiude il match e la Samp lo castiga: 1 - 1 al Via del Mare Pioggia di occasioni nel 1° tempo per i salentini (Umtiti, Oudin, Blin, ancora Oudin e Di ...

Lecce-Sampdoria: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Il Lecce, dopo il pari in casa contro la Sampdoria, sale a quota 28 punti e resta al 16° posto a +5 sulla zona retrocessione. I liguri, invece, restano ancora all'ultimo posto con 16 punti e vedono la ...LECCE (ITALPRESS) – E’ un pareggio che non serve a nessuno quello maturato al Via del Mare tra Lecce e Sampdoria, che chiudono il match ...