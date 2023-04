Lecce-Sampdoria 1-1 Non basta Ceesay | giallorossi contestati al fischio finale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ?? #Lecce: record che non basta per vincere la sfida contro la #sampdoria #fantacalcio #LecceSampdoria #opta #seriea… - Tutfantacalcio : ?? #Lecce: record che non basta per vincere la sfida contro la #sampdoria #fantacalcio #LecceSampdoria #opta… - ansa_liguria : Lecce-Sampdoria finisce 1-1, pareggio che scontenta entrambe - JaybroneSnitch : RT @DiMarzio: #SerieA | @sampdoria, le parole di Jesé Rodriguez al termine della partita contro il Lecce - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSLecce, le parole di #Baroni al termine della partita contro la #Sampdoria -

Questo il tabellino della partita:1 - 1 (1 - 0) Reti: 30' Ceesay (L), 30' st Jesé (S).(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey (90 Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (81' ...È un pareggio che non serve a nessuno quello maturato al Via del Mare tra, che chiudono il match sull'1 - 1. I pugliesi, in vantaggio nel primo tempo con Ceesay , possono mangiarsi le mani per non avere chiuso la gara prima della rete del definitivo ...Commenta per primo1 - 1 Ravaglia 7: provvidenziale a salvare il risultato più volte. Eroico. Zanoli 5,5: spinge timidamente senza incidere, in difesa ha qualche svista (1's.t. Cuisance 6: dalle sue ...

LIVE Lecce-Sampdoria 0-0: Umtiti sfiora subito il gol Calciomercato.com

Il Lecce sbatte sulla Sampdoria, contro cui non va oltre il pareggio, nonostante una prestazione importante. Diverse le grandi occasioni da gol sciupate dai giallorossi, che dopo ...Il Lecce non va oltre l'1-1 casalingo con la Sampdoria: un pareggio che scontenta entrambe le squadre. I pugliesi non riescono a tirarsi fuori dalla lotta salvezza, mentre i liguri avevano bisogno ...