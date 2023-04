Lecce-Sampdoria 1-1: Jesé risponde a Ceesay, un punto a testa al Via del Mare (Di domenica 16 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Lecce e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Via del Mare, Lecce e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Via delsi affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... genovatoday : Lecce-Sampdoria 1-1: Jesé acciuffa il pareggio - PersoneAntonio : @Blucerchiando Con l'augurio che la Sampdoria ritorni in serie A, il mio Lecce non riesce a staccare sto gatto nero… - therealDonera : RT @dorianoforesto: Lecce-Sampdoria 1-1 - DiegoAmbrosin : Finisce 1-1 a Lecce...punto che serve a poco o nulla...ma almeno dopo un primo tempo in cui ci hanno preso a pallon… - enricoI00 : RT @xGSerieA: Lecce (3.04) 1-1 (0.67) Sampdoria -

