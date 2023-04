Lecce - Sampdoria 1 - 1, gol di Ceesay e Jesé (Di domenica 16 aprile 2023) Lecce e Sampdoria pareggiano 1 - 1 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022 - 2023. Pugliesi in vantaggio al 31' con Ceesay, replica blucerchiata al 75' con Jesé. Il Lecce ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023)pareggiano 1 - 1 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022 - 2023. Pugliesi in vantaggio al 31' con, replica blucerchiata al 75' con. Il...

