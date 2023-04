Lecce-Sampdoria 1-1 | a Ceesay risponde Jesè

(Di domenica 16 aprile 2023)(ITALPRESS) – E' un pareggio che non serve a nessuno quello maturato al Via del Mare tra, che chiudono il match sull'1-1. I pugliesi, in vantaggio nel primo tempo con, possono mangiarsi le mani per non avere chiuso la gara prima della rete del definitivo pareggio dinella ripresa. La prima chance è per i salentini e arriva dopo poco più di un minuto. Strefezza calcia un corner dalla sinistra trovando Umiti, che di testa mette a lato di un soffio. Gli uomini di Baroni continuano ad attaccare e al 28? ci vuole un attento Ravaglia a salvare in angolo un'incornata ravvicinata di. L'attaccante gambiano si riscatta al 31? firmando il meritato vantaggio dei suoi. Strefezza, servito di testa dallo stesso, imbuca dalla destra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enchocom : RT @xGSerieA: Lecce (3.04) 1-1 (0.67) Sampdoria - CalcioInfo365 : RT @xGSerieA: Lecce (3.04) 1-1 (0.67) Sampdoria - sportface2016 : #LecceSampdoria, i giallorossi dominano ma il pari non va giù ai tifosi: fischi e contestazione al Via del Mare - sportli26181512 : Serie A, finisce 1-1 il match del Via Del Mare fra Lecce e Sampdoria: Un punto a testa per Lecce e Sampdoria, che h… - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, le parole di Jesé Rodriguez al termine della partita contro il Lecce -

Ilperò non riesce a chiudere la partita e la paga cara: al 75' Jesé Rodriguez, lanciato da Gabbiadini, pennella un pallonetto che beffa Falcone e vale l'1 - 1. I padroni di casa si svegliano, ...Commenta per primo1 - 1 Falcone 6 : poco impegnato, non può nulla sul gol e si fa trovare pronto quando serviva Gendrey 6 : si preoccupa di fare attenzione in difesa. (90's.t. Romagnoli sv) ...14.30 Serie A, 30° turno:1 - 1 Ildomina, non chiude il match e la Samp lo castiga: 1 - 1 al Via del Mare Pioggia di occasioni nel 1° tempo per i salentini (Umtiti, Oudin, Blin, ancora Oudin e Di ...

Lecce-Sampdoria: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Il Lecce, dopo il pari in casa contro la Sampdoria, sale a quota 28 punti e resta al 16° posto a +5 sulla zona retrocessione. I liguri, invece, restano ancora all'ultimo posto con 16 punti e vedono la ...LECCE (ITALPRESS) – E’ un pareggio che non serve a nessuno quello maturato al Via del Mare tra Lecce e Sampdoria, che chiudono il match ...