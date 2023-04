Lecce-Sampdoria 1-0 LIVE: Ceesay spiazza Ravaglia, giallorossi in avanti (Di domenica 16 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Lecce e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Via del Mare, Lecce e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rfutbol : Gol Lecce, Lecce 1-0 Sampdoria (min.31) #Lecce #Sampdoria #SerieA - Maeo_Bet : Direction ???????? et la #SerieATIM pour lancer ce dimanche … Lecce vs Sampdoria Ceesay / Di Francesco / Strefezza… - 24Trends_Italia : 1. Ciro Immobile - 50mille+ 2. Formula 1 - 20mille+ 3. Nek - 20mille+ 4. Francesco Cicchella - 10mille+ 5. Lecce-Sa… - SportMadDan : #SerieA @SerieA Lecce @OfficialUSLecce 0-0 Sampdoria @sampdoria - sportli26181512 : LIVE Lecce-Samp 0-0: batti e ribatti in area, ma Ravaglia se la cava -